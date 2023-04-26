Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня Украина и мир чествуют День памяти Чернобыля.

Так случилось, что Чернобыль стал символом трагедии и героизма украинцев и одновременно символом русского невежества, лжи и мародерства.

О преступности решения Москвы по строительству вблизи Киева по методу «Всесоюзной комсомольской стройки» атомной электростанции написано много; о партийной лжи народа в 1986 году о масштабах Чернобыльской катастрофы сказано тоже немало; однако почти никто не знает о масштабах новейшего варварства и мародерства российской орды военного преступника Путина в Чернобыле в 2022 году.

Так в соответствии с Отчетом Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко российскими военными, захватившими территорию Чернобыльской АЭС в 2022 году, было:

- уничтожено 61 110 объектов государственного имущества, в том числе 10 единиц недвижимого;

- захвачено 2720 единиц движимого имущества;

- повреждено 429 объектов государственного имущества, в том числе 178 единиц недвижимого.

Общая сумма причиненного ущерба с учетом остаточной стоимости имущества составляет около 660 миллионов гривен.

Так что сегодня должны рассказать правду украинскому народу и миру о последствиях временной оккупации русской ордой Чернобыля.

Учитывая этот факт, считаю актуальным подготовку и представление номинационного досье по включению Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это общая ответственность Министерства окружающей среды и Министерства культуры.

Вспомню, что я имел непосредственное отношение к подготовке и подписанию Указа Президента от 2016 года «О создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника».

Так что Чернобыльская зона отчуждения имеет уникальную ценность и как историко-культурный, и как природный объект.

Следует обратить внимание и на бездействие профильного Комитета Верховной рады по делу законодательной поддержки развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, деятельности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, актуализации Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта «Укрытие». Законопроекты на эту тематику с 2021 года до сих пор находятся на рассмотрении в Комитете по вопросам экологической политики и природопользования?!

Сегодня в день 37-летия аварии на Чернобыльской АЭС не забываем также вспомнить и поблагодарить ликвидаторов и всех героев-чернобыльцев, которые положили свою жизнь и отдали свое здоровье на то, чтобы спасти Украину и весь мир!