Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что на самом деле Макрон и до войны играл с Украиной, уверяя, что все будет хорошо, и сейчас делает не так много, как мог бы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, после поездки в Китай Макрон снова начал говорить о мирном плане, будто у него снова появилось определенное вдохновение в отношении Украины. Тем не менее, по его мнению, на самом деле ситуация в диахронии выставляет Макрона не в лучшем свете, ведь он бывал в россии до вторжения, сидел с путиным за 3-метровым столом, а потом нам говорил, что ничего не будет.

«Сегодня за всю историю у него самый низкий рейтинг – 26,5%. Хочу напомнить, что, как только у политика рейтинг становится меньше 20%, он политический труп. А чтобы стать политическим трупом, Макрону уже осталось недолго», – утверждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, Макрон не является мощным политиком. К тому же, добавляет эксперт, он играл с нами, рассказывал, что все будет хорошо, а сегодня мы видим, что он мог бы сделать гораздо больше, чем делает.

Как сообщала Politeka, Шейтельман прокомментировал заявление президента Южной Кореи о начале военных поставок в Украину.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему Европа запрещает украинский экспорт.