Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что на самом деле Макрон и до войны играл с Украиной, уверяя, что все будет хорошо, и сейчас делает не так много, как мог бы.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
Как отмечает эксперт, после поездки в Китай Макрон снова начал говорить о мирном плане, будто у него снова появилось определенное вдохновение в отношении Украины. Тем не менее, по его мнению, на самом деле ситуация в диахронии выставляет Макрона не в лучшем свете, ведь он бывал в россии до вторжения, сидел с путиным за 3-метровым столом, а потом нам говорил, что ничего не будет.
«Сегодня за всю историю у него самый низкий рейтинг – 26,5%. Хочу напомнить, что, как только у политика рейтинг становится меньше 20%, он политический труп. А чтобы стать политическим трупом, Макрону уже осталось недолго», – утверждает Георгий Биркадзе.
По его мнению, Макрон не является мощным политиком. К тому же, добавляет эксперт, он играл с нами, рассказывал, что все будет хорошо, а сегодня мы видим, что он мог бы сделать гораздо больше, чем делает.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман прокомментировал заявление президента Южной Кореи о начале военных поставок в Украину.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему Европа запрещает украинский экспорт.