Политолог-международник Максим Яли объяснил, что в начале полномасштабного вторжения каждый вкладывался в победу, но со временем мы снова начали думать о себе и вернулись к коррупции.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

«Мы удивили весь мир год назад, когда никто не давал нам шансов на то, что мы сможем дать рашистам отпор и выстоять. Нам это удалось именно благодаря самоорганизации общества на низовом базовом уровне, в который вовлечены десятки миллионов граждан», - подчеркивает Максим Яли.

Тогда, констатирует он, каждый помогал, как мог: кто-то волонтерил, отдавал последнюю рубашку беженцам, автомобиль или соляру ВСУ, донатил, открывал двери собственного дома для тех, кто лишился всего. По словам эксперта, это было удивительное время неимоверного единения усилий миллионов украинцев, давшего колоссальный синергетический эффект. Именно благодаря ему, констатирует он, мы и выстояли, проявив свои лучшие качества, стоя на краю пропасти.

«Но затем была победа в битва за Киев, рашисти отступили с северных областей, наступила эйфория, и все потихонечку начало возвращаться на круги своя: громкие уголовные дела и обыски НАБУ о воровстве составами западной гуманитарки в Запорожской области, продажи броников и формы военторга, который нам передали наши союзники бесплатно, скандалы в министерстве обороны с завышенными ценами на продовольствие для ВСУ. И это только то, что стало известным и было выявлено», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Золотухин рассказал, что после войны многие беженцы заинтересовались замолчанной историей Украины.

Также Politeka писала о том, что глава «УВО Спас 23» Владимир Волков рассказал об их системе подготовки, отличной от системы ВСУ.