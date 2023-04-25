Официальный представитель Всемирной Федерации Казацкого Поединка в Королевстве Испания Александр Золотухин рассказал, что после войны многие беженцы заинтересовались замолчанной историей Украины.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Через мой дом прошло очень много беженцев, мы помогали и до сих пор помогаем. Я обратил внимание на то, что молодежь, дети от 5 до 25 лет и старше начинают интересоваться вопросами украденной у нас истории, замолчанной истории. Я вижу в их глазах и действиях даже любопытство ко всему этому. Я в течение рабочего дня даже отвечаю им и читаю лекции по истории такие короткие», – рассказывает Александр Золотухин.

В то же время, он отмечает, уже как 150 перед украинцами действительно стоит риск потерять свое государство. Сейчас, продолжает гость программы, он находится в Испании и действительно гордится этой нацией, поскольку она прошла трудный путь Реконкисты, когда полностью потеряли свою территорию, многие были за рубежом, но они организовались, держались вместе, готовились и все же прогнали со своей земли врага.

«Я здесь как раз занимаюсь тем, что пытаюсь держать вместе наших украинцев, пытаюсь интегрировать наше общество в определенных моментах в испанскую культуру, в европейскую культуру. Это очень важно для украинцев, поскольку нас должны знать в мире не как придаток бывшего совка, а как действительно прославленную нацию с большими традициями, с большой культурой, с большим потенциалом», - заключает Александр Золотухин.

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