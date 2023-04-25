Глава «УВО Спас 23» Владимир Волков рассказал, что казаки не просто так стали одними из самых мощных воинов мира, все благодаря их системе подготовки.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Мы избавляемся от коммунистической совковой идеологии, наводя справедливость. Справедливость должна быть во всем. У нас очень мощные старинные навыки, техники и школы, которые применяли казаки в боевых действиях, своем боевом искусстве. Это называется «Спас», - рассказывает Владимир Волков.

По его словам, «Спас» в свое время дал очень много течений и школ, одна из которых – украинский путь юадо, основанный на базах платформ почти всех единоборств мира. Как объясняет гость программы, все спортсмены ясно понимают, что физиологические и технические движения человека отработаны тысячелетиями, они построены на основе наблюдений за животными, за их поведением.

То есть, рассказывает он, мы понимаем, как все это сделано в природе, это заметили казаки и выстроили для себя школу, систему тренировок, которая давала им максимальный результат, что и позволило им стать самыми мощными воинами мира.

«Что касается непосредственно юадо, то это платформа, которую мы предлагаем на замену существующей сегодня в ВСУ системе подготовки рукопашного боя», – отмечает Владимир Волков.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что у россиян так все идет «по плану», что уже в белгороде падают бомбы.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как рф заплатит за удары по энергетике Украины.