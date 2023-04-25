Глава «УВО Спас 23» Владимир Волков рассказал, что казаки не просто так стали одними из самых мощных воинов мира, все благодаря их системе подготовки.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«Мы избавляемся от коммунистической совковой идеологии, наводя справедливость. Справедливость должна быть во всем. У нас очень мощные старинные навыки, техники и школы, которые применяли казаки в боевых действиях, своем боевом искусстве. Это называется «Спас», - рассказывает Владимир Волков.
По его словам, «Спас» в свое время дал очень много течений и школ, одна из которых – украинский путь юадо, основанный на базах платформ почти всех единоборств мира. Как объясняет гость программы, все спортсмены ясно понимают, что физиологические и технические движения человека отработаны тысячелетиями, они построены на основе наблюдений за животными, за их поведением.
То есть, рассказывает он, мы понимаем, как все это сделано в природе, это заметили казаки и выстроили для себя школу, систему тренировок, которая давала им максимальный результат, что и позволило им стать самыми мощными воинами мира.
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«Что касается непосредственно юадо, то это платформа, которую мы предлагаем на замену существующей сегодня в ВСУ системе подготовки рукопашного боя», – отмечает Владимир Волков.
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