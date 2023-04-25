Военный Святослав Дубина сообщил, что нельзя допустить, чтобы российская федерация после войны продолжила существовать в границах, в которых она сейчас.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сегодняшний российский народ не хочет признавать своей вины, но без этого не будет перерождения. Поэтому мы, конечно, должны делать свое дело, мы, конечно, должны освободить нашу страну, нашу территорию. Нам нужно переосмыслить ход войны», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, не надо тешить себя мыслями, что выход на границы 1991 года закончит войну и решит все наши проблемы. Как отметил Святослав Дубина, нужно думать о распаде российской федерации, ведь сохранение россии в тех границах, в которых она сейчас существует, очень может усложнить ситуацию.

«Там очень много порабощенных народов, которые находятся фактически в этой тюрьме с этой идеологией. Мы находились там, Прибалтика там находилась. Но чем дальше страны от этой тюрьмы, тем легче идет процесс обновления, перерождения нации. Украинцы должны стать примером для других народов российской федерации», – заявил Святослав Дубина.

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