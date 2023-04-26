Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление президента Южной Корее о начале военных поставок Украине и угрозы медведева помогать Северной Корее.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Многие говорили про корейский сценарий, так вот он, он уже произошел. Это не то, что Украина будет разделена по какой-то параллели, просто по 38-у меридиану мир уже разделился. Украина свободная, как Южная Корея, страна со свободной экономикой, страна, где есть демократия, выборы, страна, которая тоже прошла сложный путь, как и Южная Корея, это была жутко коррумпированная страна», - объясняет Михаил Шейтельман.

В то же время Северная Корея, констатирует он, так и остается диктатурой, где власть передается по прямому наследству. Как эксперт объясняет, население Северной и Южной Кореи все время находится в пропорции 1:2, это 25 и 50 миллионов, при этом ВВП Северной Кореи – 25 миллиардов, а ВВП Южной Кореи – 1700 миллиардов.

«И вот Украина, раз мы дружим с Южной Кореей, идет по пути Южной Кореи, а россия, раз она дружит с Северной Кореей, идет по пути Северной Кореи. Надеюсь, что через те самые десятки лет у нас будет такой же разрыв, Украина будет в 40 раз богаче российской федерации. Я хочу, чтобы Украина была надежно защищена, а чем ты богаче, тем больше ты защищен», - заключает Михаил Шейтельман.

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