Публицист Александр Новохатский сообщил, что россия сейчас пытается подготовиться к ведению длительной войны.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мне кажется, что это (статья Пригожина – Ред.) столь большая, глобальная операция введения в заблуждение не только украинцев и Вооруженных сил Украины, но еще и британского аналитического сообщества с американским вместе», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, свою статью с призывами поставить точку в так называемой сво руководитель ППК «Вагнер» Пригожин мог написать для того, чтобы подать готовность российской армии к ведению войны как нечто абсолютно временное.

«Но на самом деле, за этой информацией кроется то, что, по-моему, россия структурируется именно под войну, войну длительную и войну, которая будет вестись многими инструментами», - заявил Александр Новохатский.

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