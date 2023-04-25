25 апреля, в продолжение Экоакции "Шевченко объединяет Украину", руководство Государственной экологической инспекции Украины взорвали Дубы Шевченко почтив память Кобзаря в Музее Тараса Шевченко в Каневе.
В акции приняли участие первый заместитель Председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба, Начальник Управления организационной деятельности Александр Федоренко, первый заместитель начальника Центрального округа Сергей Полищук, председатель наблюдательного совета НУБиП Николай Томенко, генеральный директор Шевченковского национального заповедника "Тарасова Гора" Валентина Коваленко и работники музея.
Чествование памяти великого деятеля культуры началось с торжественного возложения цветов к могиле Шевченко.
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В Каневе почтили память Кобзаря
Дубы Кобзаря омываемые Днепром станут своеобразным усилением связи с нашей историей и культурой, а также свидетельствуют о том, что наша культура остается живой и способной к развитию.