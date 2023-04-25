Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что членство Украины в НАТО будет обсуждаться на официальном уровне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В Киев приехал Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО. К счастью, в этот раз никто не стал скрывать, зачем он приехал. Состоялась большая пресс-конференция по результатам этой встречи. Что нам стало известно?», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, заявления Столтенберга стали сенсацией, ведь он сообщил, что на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы членства Украины в Альянсе. Как отметил Михаил Шейтельман, это говорит о том, что друзья, партнеры Украины смогли добиться, чтобы этот вопрос наконец-то обсудили на высоком уровне.

«Никто не собирается это откладывать, никто не собирается это делать в неизвестной перспективе. На саммите в июле в Вильнюсе будет обсуждаться членство Украины в НАТО», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, ВСУ перешли к каскадному наступлению по стандартам НАТО: что происходит на Херсонщине и в Крыму.

Также Politeka сообщала, что кремль после взрывов срочно закрывает Красную площадь: что происходит в москве.