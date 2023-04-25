Идеолог Олесь Доний прокомментировал резонансную цитату из статьи пригожина о том, что в войне нужно ставить точку, ведь россия уже добилась своих результатов и перемолола бойцов ВСУ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вообще цинизм. Я всегда говорю, что это фашистское государство, в этом случае это нацистский даже цинизм, то есть национал-социалистической партии Германии под руководством Гитлера. То есть о том, что люди – ничто. Если они из противоположного народа, то можно ставить задачу их убивать. «Перемололи огромное количество бойцов ВСУ». Это задача «сво» по словам пригожина», – объясняет Олесь Доний.

К тому же, продолжает идеолог, пригожин пишет, что россия уже поставила точку в своей войне, ведь убила огромную часть мужского населения Украины. То есть, констатирует эксперт, он прямо утверждает, что задача россии – убить украинских мужчин, и он даже не стесняется об этом писать.

«Задается этот тон, почему так поступают российские военные, потому что пригожин заявляет, цинично пишет об этом, что задача – убить мужское население Украины. Если такое задание, то его и выполняют разными способами: или ножом отрезают голову, или кувалдой разбивают. Они – воспитанники таких пригожиных, они – детища пригожина», - подчеркивает Олесь Доний.

Следовательно, утверждает он, мы должны понимать, что не стоит рассчитывать на излечение российского общества, если его не уничтожить физически или не осудить. Ведь, объясняет эксперт, россиянам ставят идеалом и задачей убивать украинских мужчин, бойцов ВСУ.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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