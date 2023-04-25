Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что шествие «Бессмертного полка» в россии показало бы, сколько россиян погибло в войне против Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне во время шествия «Бессмертного полка» несут фотографии погибших во Второй мировой войне. Но с недавнего времени они там точно так же на этих портретах несут погибших родственников и в других войнах», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в кремле просто испугались, что россияне будут нести во время этого шествия еще и портреты погибших в войне против Украины. Как отметил Борис Тизенгаузен, тогда шествие «Бессмертного полка» станет наглядной визуализацией колоссального количества потерь россии в этой войне.

«Это будет легко посчитать, легко будет понять, насколько чудовищное количество людей погибло в этой войне. Естественно, поэтому и отменили этот «Бессмертный полк», поэтому отменили его по всей россии», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, может ли мобилизация в рф стать преградой для контрнаступления ВСУ: «Посыпался фронт».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура рассказал, как у россиян всё идет «по плану»: «Про бомбу в Белгороде я вообще не буду говорить».