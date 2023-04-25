Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с ограничениями украинского экспорта в Европу, в частности, зерновых.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«В 2021 году то, что мы экспортировали через Польшу, составляло 16 миллионов долларов. Это очень мало. Всего лишь. Потому что у нас же есть пошлина, мы же не можем товары поставлять в Европу. А сегодня мы поставляем на 700 миллионов долларов. Если до этого Польша была нашим другом и таким окном, куда мы передавали кусочек хлеба, то после полномасштабной войны она стала такими дверями, куда мы поставляем наши продукты», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, наш товарооборот в Польшу вымеряется в 55%. То есть, объясняет эксперт, из всех товаров, которые мы отправляем в Европу сегодня, 55% - это только Польша. И это, добавляет он, не только зерновые, потому что их мы поставляем через Польшу, Болгарию, Румынию, а это просто о всех продуктах.

И для нас, подчеркивает эксперт, это было очень важно, но, к сожалению, из-за коррупционеров и у нас, и в Польше, эту лавочку пришлось прикрыть. Как он объясняет, наши умельцы, трейдеры, не постеснялись во время войны начать поставлять зерно якобы через транзит.

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«Транзит – это, например, машина пломбируется, они едет прямо в Швейцарию, просто через Польшу. А наши умельцы начали подделывать документы, распаковывать фуры, разгружать это все в Польше. А наше зерно стоит в разы дешевле, оно не доезжало до места, зарабатывали на этом все: и наши трейдеры, и трейдеры Польши, но сегодня возбуждено очень много уголовных дел. Сыграло роль, что польская пшеница перестала продаваться, она была дороже», - объясняет Георгий Биркадзе.

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