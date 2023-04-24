Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что россияне должны быть готовы к тому, что такие случаи, как в Белгороде, еще повторятся.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, новость о том, что российская армия бомбит свои же города, потрясла весь мир. Как отметил Дмитрий Спивак, не удалось военным рф донести бомбу, поэтому они сбросили ее на Белгород.

«Ну упала сама, самовыброс, бывает. Пикантность этой ситуации заключается в том, что бумеранг действует в мелочах, но по-крупному. И так будет и дальше происходить», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул политический деятель, кроме таких самовыбросов, россиян также будут ждать и удары от украинской армии.

«Чтобы жители российских городов не думали, что война, и взрывы, и трагедии где-то очень-очень далеко, чтобы почувствовали, что это бывает рядом», - добавил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, украинцев предупредили о новой массированной ракетной атаке и планах путина: «К большому сожалению...».

Также Politeka сообщала, что база для флота рф прекращает свое существование в Севастополе: что известно о взрывах в оккупированном Крыму.