Командир батальона «Братство» Алексей Середюк объяснил, что сухая теория не поможет в реальном бою, военный должен иметь практику и уметь вести других.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Специалисты, которые далеки от реальности. У них нет практики войны, соответственно, у них есть сухая теория, соответственно, у них есть та самая проблема, которая есть, как я это понял, у наших военных, которые проучились в академиях и не имели отношения к реальности», - отмечает Алексей Середюк.

Как он объясняет, речь идет не просто о реальности, а о том, что человек сидел в штабе, но это не то же, что организовать процесс, повести бойцов за собой, убедить их, что туда действительно нужно идти. То есть, констатирует военный, есть много нюансов, когда все подходит к делу.

«Самая большая ошибка в планировании, которую, очевидно, нужно знать, что нужно рассчитывать не на самые высокие качества бойца и даже не на средние, а на более самые низкие качества бойца», - подчеркивает Алексей Середюк.

То есть, утверждает гость программы, не стоит рассчитывать, что у тебя снайпер обязательно куда-нибудь попадет, а сапер все разминирует. В таком случае, считает он, можно сказать, что армию США даже россияне победят, потому что в Америке и на Западе вообще ценят человеческую жизнь. Но для этого, отмечает он, нужно закончить войну и год готовить бойцов, а у нас такой возможности нет.

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