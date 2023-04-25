Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в кремле признали, что украинская разведка – это серьезный враг.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Московский суд решил заочно арестовать главного военного разведчика Украины Кирилла Буданова. Я поздравляю главу ГУР генерала Буданова. Это очень высокая награда, когда враг пытается тебя заочно арестовать», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в кремле официально признали, что украинская разведка – это серьезный враг, с которым ничего нельзя сделать. Как отметил Дмитрий Спивак, профессионализм украинских разведчиков признали с точки зрения не только проведения серьезных операций внутри рф, но и предотвращения диверсий в самой Украине.

«На мой взгляд, ребята (в кремле – Ред.) прокололись, я бы этого не делал, сделал бы вид, что не замечаю. А они прям вот чуть ли не орден дают», - заявил Дмитрий Спивак.

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