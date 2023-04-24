Инвесторы-укрбудовцы, чьи ЖК сейчас достраивает холдинговая строительная компания "Киевгорстрой" (КГС) обнародовали аудиозапись разговора с нецензурной бранью предположительно главы компании Игоря Кушнира, пишет UBR.

Как следует из видео, аудиозапись разговора людей, голоса которых похожи на голоса руководителя ФФС и главы КГС, была сделана в сентябре 2022 года. Ее инвесторам-укрбудовцам предоставил Максим Микитась – глава Укрбуда, компании, формально продолжающей достраивать ЖК Укрбуда, а кто-то из инвесторов записал эту демонстрацию на видео.

«Не хотят, нехай не подписывают .... Мне вообще до …... Я сейчас передам в ЖЭК и забуду о нем… Смотри, вы чуть-чуть не понимаете что происходит… Они …... Будут они еще рассказывать во время войны, эти ….. инвестора, что мне делать, что не делать. Во время войны можно вообще …... сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им, нехай не подписывают», - говорит предположительно Кушнир.

В своем заявлении, к которому прилагается это видео, инвесторы-укрбудовцы подчеркнули, что из скандального разговора сделали вывод, что основной задачей Киевгорстроя, согласно словам его нынешнего руководства, является введение в эксплуатацию недоработанных жилых комплексов без внутренних и внешних сетей, без фасадов, придомовых территорий и скорейшая передача их на баланс управляющей компании. Далее начинаются долгие годы ожидания присоединения к внешним сетям города и практически отсутствие возможности проживать в домах и прочее.

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