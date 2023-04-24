Бахмутское направление в Донецкой области остается одним из самых напряженных. Российские оккупационные войска пытаются давить на защитников города Бахмут с трех сторон.

Сообщает политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Враг пытается одновременно давить с трех сторон: район Богдановки – Хромового и района Ивановского – это фланги украинской группировки. Продвижение российских войск на этих направлениях позволило значительно ухудшить локацию Вооруженных сил Украины в Бахмуте: через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения. Также в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

В самом Бахмуте оккупанты пытаются выйти за линию железной дороги и, соответственно, продвинуться непосредственно из центра — из района административных сооружений в западную часть Бахмута.

Следует заметить, что вопреки заявлениям с российской стороны, западные кварталы Бахмута остаются под контролем ВСУ. В городе с российской стороны, действуют наемники ППК "Вагнер" и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области.

Об оперативном окружении Марьинки речь не идет. Но следует отметить другой факт, что населенный пункт фактически прекратил свое существование. Коэффициент разрушения жилых зданий – до 80%, то есть оккупанты используют тактику выжженной земли.

В Авдеевке ситуация стабилизирована. По информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались наступать, однако понесли большие потери. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Оккупанты пытались атаковать опять-таки флангами с учетом предыдущих тактических наступлений из района Красногоровки на Степное. Но в последние дни ситуация в районе Авдеевки стабильная. Вооруженным силам Украины удалось предотвратить удары по флангам российских оккупантов. Это не позволило им продвинуться и создать условия для оперативной обстановки. Сейчас пытаются давить из района Водяное - Опросное. Но позиция Вооруженных сил Украины в этом населенном пункте стабильна. Следует отметить, что Авдеевское направление считается одним из наиболее подготовленных еще с 2014 года.

Отмечу, что в районах Авдеевки и Маринки продвижение окупантов в течение последнего года составляло не более 2,5-3 км.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.