Идеолог Олесь Доний объяснил, что цель российской пропаганды – поднять значение россиян в их глазах, именно отсюда все эти басни о войне с США.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Чрезвычайно важен тезис для российской пропаганды, что россия вроде бы соревнуется не с Украиной, что она воюет с НАТО. В этом случае речь идет о США и Великобритании, и Украина отходит на второй, третий, десятый план», - констатирует Олесь Доний.

Как он объясняет, это попытка обратить внимание российского общества на то, что главный враг в этой войне – США. Так, добавляет эксперт, российская пропаганда пытается усилить боевой дух россиян, доказать, что на всех фронтах их бьют не ВСУ, Украина побеждена, а все дело в США, именно с ними идет соревнование.

«Не хотят верить, что их дрючат Залужный и компания, пытаются объяснить, что перемалывают российские военные Англия и Соединенные Штаты, а украинцы – только тактика, на уровне сержантов. Это тезис, который бросают в российское информационное пространство», - подчеркивает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Середюк объяснил, что сегодня на фронте нет украинских элитных бригад.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, признает ли пригожин поражение вагнеровцев.