Если нужно пристроить оставшееся от ужина картофельное пюре, то сырники с картофельным пюре - отличный выход из ситуации. К тому же несладкие сырники с удовольствием едят мужчины, тогда как от сладких они частенько отказываются. Такие сырники не только вкусные, но также сытные и необычные.

Пишет Хайзер.

Продукты (на 8 порций):

творог (жирностью 9 %) - 300 г;

картофель - 300 г (в очищенном виде);

мука - 60 г;

яйцо - 1 шт.;

масло растительное - 50 мл;

сахар - 1 ч. ложка;

соль - по вкусу.

Творог нужно переложить в миску и вилкой разбить крупные комочки, чтобы получилась однородная масса.

В творожно-картофельную основу далее нужно вбить яйцо, добавить муку (30 г), сахар и 1 щепотку соли.

Перемешиваем до однородности.

Влажными руками формируем из творожно-картофельного теста круглые приплюснутые лепёшки и панируем их в муке (30 г). Приблизительно получается 8 сырников весом по 80-90 г.

Разогреваем сковороду с растительным маслом (50 мл) и обжариваем картофельные сырники на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.

Для подачи сырников можно приготовить необычную заправку. Для этого лук нужно очистить и нарезать кубиками, а затем обжарить на растительном масле (30 мл) до золотистого цвета.

Обжаренный лук выкладывается на сырники и отдельно подается сметана.