Волонтер Андрей Андреев рассказал, сколько вражеской техники уничтожил переданный в НГУ квадрокоптер.

Об этом столичный общественный деятель Андрей Андреев сообщил в Facebook.

“На фото ребята из 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины, которые бьют врага с помощью дрона, что мы для них приобрели раньше! В умелых руках квадрокоптер становится страшным сном для оккупанта”, – написал Андреев.

Он приложил отчет об успехах квадрокоптера на фронте.

Немного отчета по его работе с 24.03 по 16.04. Уничтожено: ☑️ Танк – 2 ☑️ МТ-ЛБ – 2 ☑️ БМД – 1 ☑️ БТР – 3 ☑️ ББМ – 1 ☑️ ОАО - 6 Поражено: ☑️Танк -2 ☑️ Блиндаж – 1 И это только!

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику. Этот волонтер и его единомышленники постоянно помогают ВСУ.