Командир батальона «Братство» Алексей Середюк заявил, что это несправедливо, если российские войска вторгаются в наше государство, а ВСУ не могут работать по территории агрессора.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Случилось так, что мировая политика такова, что россия может воевать на нашей территории, может нас обстреливать, может заходить войсками, а мы на ее территории воевать не можем. Это запрещено и могут быть серьезные конфликты с Европой, если это подтвердится», - констатирует Алексей Середюк.

Как он подчеркивает, это очень несправедливо и воевать так тяжело, ведь выходит так, что врага нужно побеждать там, где он есть, а не там, где его передовые отряды, то есть его склады, штабы, командные пункты, поставки. Не может быть так, утверждает военный, что россиянам все это можно, а украинцам – нет.

«С одной стороны, я понимаю, что, наверное, нужно так, чтобы Украина выглядела в роли жертвы, а те оккупанты. Но после года войны, после стольких жертв, кому мы уже должны что-то доказывать?», - спрашивает Алексей Середюк.

По его словам, в этой ситуации в Украине появились люди, и не только из батальона «Братство», которые поняли, что это неправильно, и сделали то, что должны были сделать. А согласовано это или нет, в каком статусе проводилась операция, отмечает гость программы, говорить рано, больше после войны.

Как сообщала Politeka, Середюк объяснил, что сегодня на фронте нет ни украинских элитных бригад, ни российских.

Также Politeka писала о том, что Середюк объяснил, что чувство отчуждения в церкви – это не проблема церкви, это проблема людей.