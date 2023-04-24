Народный депутат Александр Качура сообщил, что у россиян так всё идет «по плану», что уже в Белгороде падают бомбы.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, Албания приняла решение отменить безвизовый режим для россиян, Литва впервые в своей истории отключится от электричества российской федерации, а Казахстан в обход россии в шесть раз нарастил экспорт нефти.
«Также россия и Индия приостановили торговлю оружием из-за опасения санкций. Про бомбу в Белгороде я вообще не буду говорить. Всё идет «по плану»», - сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, помимо этого всего, путин еще предложил вернуть в россии пионеров.
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«Осталось еще Ленина воскресить, и будет полный комплект», - добавил Александр Качура.
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