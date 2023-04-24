Политолог Руслан Бортник сообщил, что россия обязана будет платить за разрушения украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

«Мы же понимаем, что разрушение инфраструктуры стало поводом и будет поводом для международных судебных разбирательств», - сообщил Руслан Бортник.

По словам политолога, россия разрушила частично украинскую энергетическую инфраструктуру, и теперь ей придется официально за это платить. Как отметил Руслан Бортник, россия не сможет просто проигнорировать эти арбитражи, иначе российская дипломатическая, частная, полугосударственная собственность будет арестована.

«Это тоже очень серьёзная проблема для россии», - заявил Руслан Бортник.

Как писала ранее Politeka, взрывы гремят в тылу оккупантов, окопы им не помогут: «Подходим к знаковой битве».

Также Politeka сообщала, что сейчас происходит в Авдеевке, которую пытаются окружить россияне: «Соседей убило».