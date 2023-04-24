Государственная экологическая инспекция Закарпатья с начала года набирает значительные обороты по разоблачению и пресечению правонарушений в природоохранной среде. Приятно, что эту работу заметили и в столице.

Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

На этой неделе в нашем крае побывала временная следственная комиссия "Нацресурс", которая задействовала работников Государственной экологической инспекции Закарпатья в горные районы для установления фактов нарушений. В этот раз не обошлось без разоблачения правонарушений в Тячевщине, а именно незаконная добыча и переработка гравия.

Как установили ВСК на экологическую инспекцию, под видом аграрной фирмы (слова руководителя и документы зафиксированы) данное предприятие добывает песчано-гравийную смесь. Соответственно, без разрешений на переработку. На территории зафиксировали около 150 000 тонн незаконно добытой песчано-гравийной смеси, что является эквивалентом 405 миллионов гривен!

Следует сказать, что ни один из предпринимателей не смог предъявить разрешительные документы на переработку полезных ископаемых, не говоря уже об отсутствии документа оценки влияния на окружающую среду, без которой вообще запрещена деятельность предприятия.

Кроме того, информацию о добыче песчано-гравийной смеси по вышеуказанным адресам Государственная экологическая инспекция получила от пограничников, которую проверяют. На место хозяйственной деятельности вызвали следственно-оперативную группу полиции, зафиксировавшую все упомянутые нарушения. Следовательно, правоохранители должны расследовать эти преступления и привлечь виновников к уголовной ответственности.