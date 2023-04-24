Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь развернулось настоящее капиталистическое соревнование между депутатами от разных партий на тему:

- кто больше чтит наших военных и

– где взять средства на их достойное финансирование?

Среди всех депутатских предложений, размещенных в СМИ на правах рекламы, НИКАКОГО СЛУЧАЯ не встретил ЖЕЛАНИЕ отказаться от БЮДЖЕТНОГО финансирования ПАРТИЙ в пользу ВСУ. Более того, как выяснилось, почти миллиард гривен от народа на содержание бедных парламентских партий в военном 2023 году правительство заставили выделить сами депутаты. В Правительственном проекте бюджета-2023 предусматривалось 366 миллионов на финансирование партий, однако по предложению Елены Шуляк («Слуга народа»), Ивана Крулько («Батькивщина») и Максима Саврасова (Европейская солидарность) эту сумму увеличили до 885 МИЛЛИОНОВ И такую ​​же сумму Государство выделило парламенским партиям в военном 2022 году, из которой, правда, партия «Слуга народа» перечислила значительную часть в поддержку ВСУ.

Дальше больше.

Кроме уже привычного пиара в социальных сетях, где каждая поездка партийных вождей в военные или волонтерская помощь сопровождается группой журналистов и соответствующими статьями на правах рекалами, ныне возродилась и партийная реклама на биллбордах.

Говорю партийная, потому что когда на многочисленных билбордах в Киеве написан Фонд Порошенко, то это одновременно реклама лидера партии и его партии.

В пиар-погонах рекламы собственного патриотизма и волонтерства не уступают и олигархи и даже генералы. Так, на телевидении массово рекламируется другой волонтер номер один – Ренат Ахметов, а в фейсбуке НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ вынуждены читать о том, как Командующий Сил терробороны генерал-майор Игорь Танцюра посетил военных в Бахмуте…

Вожди местного уровня тоже не уступают борьбе за звание настоящих «патриотов и волонтеров за наши деньги». Почти 200 миллионов бюджетных средств киевлян на чиновничьи СМИ помогают рассказывать о подвигах команды Кличко, которая спасла Киев и о героях-главах ОТГ, которые закрывают школы, библиотеки, учреждения культуры и спорта, но увеличивают бюджетные расходы на свой ПИАР. Вот и вчера мои земляки проинформировали о том, как на фоне тотальной оптимизации учебных заведений и культуры в Золотоношской ОТГ на Черкасщине миллионы бюджетных средств идут на газетный пиар бывшего главы ОТГ, а ныне депутата ВР Войцеховского…

И так по всей стране – миллиарды бюджетных гривен прославляют политиков и чиновников, которые при этом получают немалые зарплаты и премии и финансирование на свое ежедневное содержание.

Только чего стоит Верховная Рада, которая собирается дважды в месяц, и стоит нам почти 3 миллиарда гривен в год!

Не стоит ли нам на время ВОЙНЫ ЗАПРЕЩИТЬ бюджетное финансирование ВСЕХ статей, предусматривающих средства на партийный и чиновничий ПИАР?!