В основе активной деятельности информационных компаний в России, создание которых курируют спецслужбы, лежит жесткий контроль со стороны высшего руководства государства, а также серьезные финансовые ресурсы. Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат от ВО «Батькивщина» Валентин Наливайченко.

По его словам, существующие в России информационные компании, деятельность которых распространяется по всему миру, инициируются и создаются, как правило, тремя ведомствами: ФСБ России, Министерством обороны, куда входят «Вагнер» и другие так называемые частные военные компании, а также администрацией Кремля.

«То есть то, что централизованно создано в России, и то, что используется. Соответственно, когда мы видим, какие ведомства это создают, то ясно, с какой целью – враждебной, особенно по отношению к нам», - отметил Валентин Наливайченко.

Что касается того, каким инструментарием пользуются вышеупомянутые ведомства, народный депутат выделил три группы: «Первая – это фермы или фабрики троллей и ботов, Телеграмм-каналы и паблики, так называемые блогеры. Вторая группа – это министерство обороны РФ, на контрактах и средствами которого создана не одна структура так называемых ЧВК, в том числе «Вагнер», и связанные с ними информагентства. И третья группа – это Совбез и непосредственно администрация кремля: все российские электронные медиа и радио. Кроме того, кремль пользуется группой информационно-аналитических компаний, созданных для анализа контента в соцсетях, Телеграмм-каналах и других средствах коммуникаций, которые удается перехватывать российским спецслужбам».

Валентин Наливайченко подчеркнул, что главный миф, на который нам всем вестись не надо, в чем он убеждает наших американских и европейских партнеров, что «это якобы какие-то частные независимые компании». «Нет, это один режим, один сценарий, одна враждебная деятельность», - заметил экс-глава СБУ.

Он обратил внимание на то, что информационные компании в России начали свою деятельность еще в 2010 году по формированию так называемых фабрик троллей и ботов.

«Еще с начала 2010-2011 годов это создавалось центром при ФСБ и разведке, как раз для проведения специальных информационных операций. Причем для спецопераций как влияния, так и по информационно-разведывательным целям. И именно ими дальше на территориях западных стран и в их соцсетях создаются тысячи аккаунтов, на которых работают именно эти фабрики троллей и ботов… Это скоординировано контентом, деятельностью и направлением, как правило, спецслужбами России, точнее разведкой и ФСБ», - отметил он.

Валентин Наливайченко считает, что наблюдаемое в последнее время усиление информационной работы России на Западе связано с существенными финансовыми вливаниями со стороны Москвы: «Пошли и дополнительные деньги и заказы на фабрики троллей и ботов».

Народный депутат уверен – Кремль с помощью подобных информационных компаний добивается дискредитации и раскола среди западных союзников Украины.

«Эта сверхзадача для них, и именно для этого они используют манипуляции, дезинформацию и операции информационного влияния, прежде всего, в социальных сетях среди западной аудитории, среди американских, европейских пользователей соцсетей и среди украинских», - отметил он.

Валентин Наливайченко добавил, что в вопросе противостояния этому – Центр противодействия дезинформации, украинские независимые СМИ, неправительственные организации, экспертная среда и украинские структуры – делают эффективную работу. Однако он считает, что нынешняя ситуация обязывает Украину усиливать поддержку этого Центра, а также других независимых, особенно неправительственных информационных агентств, содействовать работе западных журналистов, блогеров и экспертов внутри страны.

«Мы сейчас должны объективно понимать, что лучший способ противодействия информационным спецоперациям агрессора – это поддержка журналистов и СМИ в Украине. Причем поддержка доступа к информации, техническим средствам, чтобы люди могли работать и транслировать ее. А также, что немаловажно, это поддержка в финансировании. И это сложнее, потому что у нас рынок рекламы не позволяет выживать независимым медиа», – констатировал он.