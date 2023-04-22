Перед тем, как посадить возле дома какое-либо дерево стоит ознакомиться не только с его природными свойствами и возможными проблемами с уходом за ним, но и с различными народными приметами.
Пишет Хайзер.
Дуб – сажать дуб возле дома в украинской культуре до смерти главного члена семьи. Оказывается, что близкое соседство с дубом может выдержать только очень сильный человек. Если же хозяин дома не очень уверен в себе или у него плохо со здоровьем, то близрастуший дуб может только усугубить все эти проблемы.
Береза. Испокон веков славяне верили в то, что внутри ствола или корнях обычной березы обустраивают свое жилище злые духи, которые крайне негативно влияют на здоровье живущей в доме женщины и способны даже спровоцировать бесплодие.
Лучше посадить это дерево сразу за забором и поставить под ним лавочку для отдыха. Тогда береза не пропустит в дом злую силу.
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Ива – наши предки считали: тот, кто посадит иву возле дома, умрет в тот же год. А еще не рекомендовано сажать это дерево в год рождения ребенка, иначе он будет всю жизнь несчастлив.
Верба. Существует старинная примета о том, что человеку, посадившему возле дома вербу, грозит близкая, возможно насильственная, смерть, а его детям уготовано незавидное будущее.
Грецкий орех – на участке его сажать, конечно, можно, а вот у самого дома – не стоит. И дело не только в народных приметах, приписывающих грецкий орех негативную энергетику, но и в сильно разветвленной корневой системе.
Осина — в народе всегда было мнение, что это дерево приносит смерть и горе. А потому, если вам интересно, какие деревья нельзя сажать возле дома, обязательно внесите осину в этот список.
Тополь – если вам очень сильно нравится это дерево, лучше посадить его на некотором расстоянии от дома. Тополь избавит дом от негативной энергии, но возле самого жилья может и навредить. А еще ее корневая система сильно развита, поэтому может разрушить фундамент.
Туя. У многих народов туя считается символом скорби и печали по умершим родственникам, поэтому ее место на кладбищах.
А вот туя, посаженная рядом с домом, может подталкивать его обитателей к одиночеству, женатых разводиться, а остальных избегать общения с людьми. А если в доме живет девушка, то туя под окном будет отгонять от нее всех женихов.
Сосна – это дерево может погубить все остальные растения и даже отобрать урожай. Однако дело здесь не только в энергетике сосны, но и ее особенностях. Она создает сильную тень, а еще сильно разрастается под землей.