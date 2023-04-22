Армия рф в ближайшее время будет остро нуждаться в снарядах для ствольной и реактивной артиллерии. Однако восстановить боезапас до довоенного уровня, а уж тем более догнать в этом армии стран НАТО она уже не сможет.

На фоне увеличения производства снарядов странами НАТО и открытия новых предприятий в странах бывшего советского лагеря вопрос о количестве в средствах поражения плотности артиллерийского огня будет меняться не в пользу РФ.

Учитывая, что санкции все же ударили по ВПК России, говорить о возможности потенциального наращивания до уровня стран НАТО вряд ли можно вообще.

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины смогут сравниться с россиянами в количестве отстрелянных боеприпасов за сутки не раньше осени. Это произойдет при условии наращивания выпуска снарядов и ракет в реактивные системы залпового огня военно-промышленным комплексом западных партнеров и отечественным "Укроборонпром".

Напомним, в ноябре 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что "Укроборонпром" наладил производство дефицитных боеприпасов советских калибров 152 и 122 мм. Проблема состоит в том, что Украина сейчас имеет на вооружении гораздо больше советских артиллерийских систем, чем западных. Средства поражения западных образцов пока не составляет даже половины всего парка Вооруженных сил Украины.

Следует заметить, что из-за взрывов в 2014-2018 годах ВСУ потеряли 210 тыс. тонн боеприпасов, большинство из которых были именно снарядами калибра 152 мм и ракетами для систем залпового огня (РСЗО). Для сравнения: за эти же годы войны на Донбассе ВСУ использовали 70 тыс. тонн боеприпасов.

Впрочем, запас снарядов к орудиям и ракетам к системам залпового огня у россиян ощутимо уменьшился во время его массированного использования в войне против Украины. Однако российский военно-промышленный комплекс еще способен выпускать более ста тысяч боеприпасов разных типов.

По информации Минобороны Британии, Россия все чаще применяет принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, не успевающему обеспечивать потребности фронта в боеприпасах.

При нынешних показных в 15 тысячах отстрелянных снарядов в сутки промышленность страны-агрессорки способна поставить для фронта не более 4 тысяч штук боеприпасов в день.

Дмитрий Снегирев