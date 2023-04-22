Об этом пишет экс-советник главы МВД Виктор Андрусив на своей странице в сети Телеграмм. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня стало известно, что наиболее жирные российские активы в Украине, принадлежащие Фридману и до сих пор не конфискованы. А это напомню: Смысл банк (когда-то Альфа), минеральные воды Моршинская, Миргородская и др., и ... Киевстар и helsi. Всё это стоит десятки миллиардов гривен. К Фридману также стоит добавить еще жирных товарищей из VS Energy россияне Бабаков, Гинер и Воеводин, владеющих гостиницами премьер по всей стране и 5 облэнерго. А еще сотнями других предприятий и объектов. Все это тоже оценивается в десятки миллиардов гривен. Можно еще приводить примеры, но не вооруженным глазом видно, что конфискация только этих активов без проблем закроет выплату военным военных, на которую бедный Гетманцев ну никак не может найти поступления.

Более того, в Украине есть инструмент гражданской конфискации. По нему уже конфисковали немало активов, но они все почему-то очень мелкие. А вот на серьезные активы то рук не хватает, то времени. Все перечисленные российские олигархи уже под санкциями, которые ввел Президент Зеленский, но бедные сотрудники Минюста и Минэкономики никак не справляются. Почему. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это за "почему-то".

К чему я пишу этот пост? А к тому же: с..а, никогда не рассказывайте нам, что у вас нет средств на премии для военных.