СБУ проводит обыски в НАК "Недра Украины". Имущество госпредприятия отчуждалось, в частности, в пользу российского олигарха Павла Фукса

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При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО «НАК «Недра Украины» (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли на территории Украины.

Из-за заключения ряда соглашений по его собственности в пользу пяти субъектов незаконно выбыло имущество стоимостью десятки миллионов гривен.

Все эти общества аффилированы с российским олигархом и народным депутатом Украины VIII созыва.

В настоящее время проходят обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности – в офисных помещениях обществ, а также проживание руководителей и конечных бенефициаров.

Изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, денежные средства - более 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн. грн., законность приобретения которых проверяется.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

В СБУ добавили, как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

Позже стало известно, что СБУ проводило обыски у экснардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса.

Справка:

Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение относится к Талалаевско-Рыбальскому нефтегазоносному району Восточного нефтегазоносного региона Украины. Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Краснокутском районе Харьковской области является крупнейшим в Украине. Оно было открыто в 1981 году и содержит более 30 миллиардов кубометров природного газа, 1,7 миллиона тонн газоконденсата и столько же нефти.

Расположен в Харьковской области в 15 км от г. Краснокутск.

Находится в центральной части сев. прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины.

Поднятие обнаружено в 1975 г.

Структура представляет собой куполовидную криптодиапировую складку с крутым южным крылом; в нижней части верхневизейских отложений размеры купола около 6,0х5,0 м, амплитуда около 450 м. В 1981 г. из отложений серпуховского яруса (инт. 4280-4308 м) получен фонтан газа дебитом 143 тыс. м³/сутки мм.

Залежи нефти пластовые, сводчатые, тектонически экранированные, некоторые литологически ограничены. Коллекторы – песчаники.

Эксплуатируется с 1984 г. Режим нефтяных залежей – растворенного газа и газовой шапки, газоконденсатных – газовый. Запасы начальных добывающих категорий А+В+С1 — 1144 тыс.т нефти; конденсата — 1094 тыс. т. Плотность дегазированной нефти 828—850 кг/м³. Содержание серы в нефти 0,046-0,056 мас.%.

В действующем добывающем фонде Сахалинского НГКР по состоянию на 01.01.2018 г. находилась 31 скважина, из которых двадцать три газоконденсатных (5, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 34, 3 , 51, 53, 57, 80, 100, 111, 113, 114, 115) и восемь нефтяных (10, 52, 54, 55, 70, 72, 74, 75, 82).

Практически все нефтяные скважины эксплуатируются газлифтным способом, в качестве источника газлифтного газа используется высоконапорный газ газоконденсатных залежей.

В консервации и ожидании капитального ремонта находились две скважины 4 и 11, скважина 19 находилась в ожидании перевода на залегающий горизонт.

Одна скважина (116) находилась в наблюдательном фонде.

Три скважины находились в специальном фонде: одна нагнетательная (56) и две водозаборные (61, 62).

Десять скважин ликвидировано, четыре (2, 6, 12, 16) по геологическим и шесть (1, 3, 8, 30, 33, 50) – по техническим причинам.

В бурении и освоении после бурения находились четыре скважины (20, 37, 44 и 48).

Последний Бастион напоминает читателям, что в 2006 году, несмотря на арест и запрет на отчуждение всего имущества ГП НАК «Надра Украины» «Полтавнефтегазгеология», наложенные исполнительной службой Полтавской области в рамках сводного исполнительного производства, тогдашний руководитель НАК «Надра Украины» Эдуард Ставицкий спецразрешения на пользование недрами предприятия, подряды на бурение и капитальные ремонты вновь им и его компаньонами компании «Голден Деррик».

В то же время, Ставицкий украл в «Полтавнефтегазгеологии» спецразрешение на стратегическое для государства Сахалинское месторождение, только подсчитанные запасы на котором насчитывали более 30 млрд. куб. м. газа.

Чтобы вывести месторождение из стратегических запасов государства, Ставицкий, Присяжнюк, Медведчук, Аваков, Коломойский, Котвицкий, Злочевский, Данилов, Левочкин, Фурсин, Фокин сфальсифицировали в ГКС геологические данные по запасам месторождения, уменьшив их в несколько раз.

Указанные лица в рамках совместной деятельности годами эксплуатировали месторождение на "отжатых" в «Полтавнефтегазгеологии» скважинах, нанеся государству ущерб в несколько миллиардов долларов, - отметил бывший глава «Полтавнефтегазгеологии» Геннадий Сикалов.

Этими действиями Ставицкий и другие фактически украли у государства предприятие «Полтавнефтегазгеология», нанеся государству безумный ущерб.

Затем глава НАК «Недра Украины» Тарас Кузьмич добился признания банкротом ГП НАК «Недра Украины» «Полтавнефтегазгеология». Тем самым он сделал невозможным возврат похищенного стратегически важного для государства Сахалинского месторождения в государственную собственность, потому что ГП НАК «Надра Украины» не имеет никакого отношения к Сахалинскому месторождению, а единственным лицензиатом, который имел право на разработку месторождения было «Полтавнефтегазгеология»9 году. А именно НАК «Недра Украины» был создан в 2000 году Злочевским и компаньонами с целью хищения государственного имущества и передачи его в руки олигархов.

"Последний Бастион" неоднократно писал о деятельности ГП НАК "Надра Украины" и нынешнего главы госпредприятия Тараса Кузьмича.

Несмотря на это, Тарас Кузьмич продолжает возглавлять частную НАК "Недра Украины" и "эффективно распоряжаться" похищенным у государства имуществом.