Волонтерское движение «Адвокаты ВСУ» было создано по инициативе Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщило издание «ПравдаТУТ».

Годовщину основания волонтерского движения «Адвокаты ВСУ» пришли праздновать адвокаты, юристы, члены Министерства обороны, представители Минюста и Минцифры. «Адвокаты ВСУ» – это абсолютно волонтерская инициатива, призванная оказывать бесплатную юридическую помощь военным и членам их семей.

В общей сложности команда волонтеров состоит из более полутысячи адвокатов, которые являются настоящими специалистами по военному праву. Все они осведомлены о специфике именно тех вопросов, которые могут возникнуть у военнослужащих.

«Они изучили и знают многие нормативно-правовые акты, которые именно касаются военной сферы. Это люди, которые сегодня общаются с представителями Вооруженных cил Украины: с командирами, с военнослужащими разного ранга. И это совсем уникальная «каста» адвокатов», – сообщила руководительница движения «Адвокаты ВСУ» Евгения Рябека.

В настоящее время юристам уже удалось обработать более 10 тысяч заявок от украинских военных или членов их семей. Как отметил народный депутат Украины Александр Качура, такая деятельность сейчас важна, ведь может способствовать внесению поправок в нормативные акты. Тогда украинские воины будут чувствовать себя достойно в Украине.

«Адвокаты ВСУ – это не просто организация. Это, можно сказать, служение делу, смысл жизни для тех людей, которые сегодня здесь собрались. Для меня великая честь быть частью этого движения, помогать. У нас очень много проблем, которые мы должны решить не только сейчас, мы должны сделать такое законодательство, такие нормативные акты, которые смогут решать вопросы системно», - заявил нардеп Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, военный заявил, что не все должны быть на передовой: «Это не для каждого».

Также Politeka сообщала о стратегическом характере: военный эксперт рассказал, как идет подготовка к наступлению ВСУ.





