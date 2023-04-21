Идеолог Олесь Доний заявил, что в своей статье пригожин фактически признал невозможность наступать наиболее обеспеченных войск российской армии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он (ред. – пригожин) фактически признается, что их ресурсов не хватает. Это с тем, подчеркиваю, что чвк «вагнер» финансируется, укрепляется человеческим ресурсом в разы лучше, чем любая другая группировка российской фашистской армии. И он признается, что это все. А дальше им нужно будет неизвестно еще сколько пушечного мяса, и они не могут это охватить», - объясняет Олесь Доний.

Кроме этого, отмечает эксперт, между строк статьи пригожина мы видим признание, что украинская армия мощная. То есть, констатирует он, россия начинает трезветь, если раньше они рассчитывали взять Киев за 3 дня и что украинцы будут просто сдаваться, то сейчас даже такой ястреб, как пригожин, признается в провале.

«Цитирую: «Для нас чрезвычайно выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры». Напомню вообще, что по всем канонам военной науки, наступающие войска как минимум 1:3 имеют больше потерь. А по тому, какие у нас должным образом подготовлены украинские войска, это не 1:3, а гораздо лучшая для Украины пропорция. То есть потери у нас гораздо меньше», – констатирует Олесь Доний.

Итак, заключает он, речь идет скорее о перемалывании именно российского войска. В частности, идеолог напоминает о массе видео полей, засеянных российскими военными, вагнеровцами, и тех, где показаны огромные кладбища в россии.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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