Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Пригожин может не дожить до выборов в россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, Пригожин сейчас пытается найти электорально-политическую нишу для себя в будущем политическом устройстве россии. Но, как отметил Дмитрий Спивак, вряд ли он продержится до выборов внутри россии.

«Кого-то нужно будет делать козлом отпущения или кому-то кто-то захочет продемонстрировать, что такое сакральна жертва. Вполне вероятно, что при определенных стечениях обстоятельств разные башни кремля могут начать схватку», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул политический деятель, всё это наталкивает на мысль, что Пригожина ждет трагическая судьба в россии.

«В течении короткого времени Пригожин может где-то выпасть откуда-то, где-то произойдет какой-то несчастный случай. Всё может быть, я этого не исключаю», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен рассказал, как Пригожин может встроиться в политическую систему рф: «Нужно идти на выборы».

Также Politeka сообщала, что эксперт Дмитрий Спивак предположил, зачем кремль ликвидировал военкора Владлена Татарского: «Связь понятна».