Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры против российского агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 21 апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано 9,7 млрд гривен. Передано в милицию подозрительных финансовых операций на сумму более 80 млрд гривен.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: