Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры против российского агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 21 апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано 9,7 млрд гривен. Передано в милицию подозрительных финансовых операций на сумму более 80 млрд гривен.
Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:
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