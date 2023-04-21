Командир батальона «Братство» Алексей Середюк объяснил, что сегодня на фронте нет ни украинских элитных бригад, ни российских, то есть на фронте планируются серьезные бои.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Мы воюем хорошими людьми, ТРО, Вооруженные силы, но не в образе ВСУ и своей службе, мы в запасе. То есть очень огромные силы, ты можешь приехать в часть, посмотреть, как ребята тренируются все это время, там нифига отряды себе», - рассказывает Алексей Середюк.
С другой стороны, отмечает он, россияне воюют не вооруженными силами, они воюют вагнеровцами, а натренированные бригады с хорошей техникой не на фронте, они в запасе на территории россии. Также, констатирует военный, тренируют и ВСУ. Можно сказать, рассуждает он, что сегодня украинская армия – это совместный проект с нашими международными партнерами.
«По-моему, планируется какой-то серьезный замес. Что россияне берегут силы, что мы бережем силы на что-то столь существенное», - заключает Алексей Середюк.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Оккупанты рванули в наступление еще на двух направлениях: где сейчас идут бои
Авиабомба взорвалась посреди российского города, есть раненные: "Карма в чистом виде"
Китай даже вспомнил о том, что он присоединился к Будапештскому меморандуму, - политолог рассказал о позиции Си Цзиньпина
Старший брат избавился от младшего, которому недавно исполнилось 14 лет: "Действовал, как зверь"
Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, почему в ЕС запретили импорт из Украины.
Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, что ждет оккупантов после освобождения Крыма.