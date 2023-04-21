Командир батальона «Братство» Алексей Середюк объяснил, что сегодня на фронте нет ни украинских элитных бригад, ни российских, то есть на фронте планируются серьезные бои.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы воюем хорошими людьми, ТРО, Вооруженные силы, но не в образе ВСУ и своей службе, мы в запасе. То есть очень огромные силы, ты можешь приехать в часть, посмотреть, как ребята тренируются все это время, там нифига отряды себе», - рассказывает Алексей Середюк.

С другой стороны, отмечает он, россияне воюют не вооруженными силами, они воюют вагнеровцами, а натренированные бригады с хорошей техникой не на фронте, они в запасе на территории россии. Также, констатирует военный, тренируют и ВСУ. Можно сказать, рассуждает он, что сегодня украинская армия – это совместный проект с нашими международными партнерами.

«По-моему, планируется какой-то серьезный замес. Что россияне берегут силы, что мы бережем силы на что-то столь существенное», - заключает Алексей Середюк.

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