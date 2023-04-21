Командир батальона «Братство» Алексей Середюк объяснил, что чувство отчуждения в церкви – это не проблема церкви, это проблема людей, которые должны работать над этим и добиться желаемого.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, часто люди заходят в любую церковь и испытывают там отчужденность, никому до них нет дела, тогда появляются мысли, что что-то не так, чего не хватает, возможно, католического или протестантского.

«Я думаю, что это проблемы не в православии, это проблемы просто организации процесса именно общин. Как-то Дмитрий Корчинский сказал мне правильное мнение: если тебе что-то не нравится в церкви, это не значит, что нужно ее изменить, то есть пойти в другую церковь или в другой культ, а нужно этим заниматься и делать так, чтобы оно тебе стало так, как ты себе это видишь», - объясняет Алексей Середюк.

И так, подчеркивает он, всегда было, на этом всегда церковь и держалась. А что касается батальона «Братство», рассказывает командир, то это даже скорее церковь в целом. Как он объясняет, есть очень много формирований с таким названием, в частности, у них в свое время была и газета, и сайт, и политическая партия под названием «Братство», это все меняющееся, появляющееся и исчезающее, а церковь – то, вокруг чего все держится.

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