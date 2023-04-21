Народный депутат Александр Качура сообщил, что во время шествия «Бессмертного полка» россияне бы несли также портреты погибших в войне против Украины оккупантов.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, по всей территории россии отменили традиционное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая. Как отметил Александр Качура, российская власть пытается скрыть от населения настоящую причину такого решения.

«Официальная версия – боятся ударов ВСУ. А знаете, какая на самом деле истинная причина? Дело в том, что вместе с портретами дедов, погибших во Второй мировой войне, россияне обязательно бы несли портреты оккупантов, погибших в войне с Украиной», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, во время шествия «Бессмертного полка» в этом году всем стали бы понятны реальные потери россиян в войне против Украины.

«Вот в этом и есть настоящая причина отмены», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал, что ждет оккупантов после освобождения Крыма.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, может ли мобилизация в рф стать преградой для контрнаступления ВСУ: «Посыпался фронт».