Киевские волонтеры передали квадрокоптер для артразведки 3-го батальона «Свобода» 4 бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж»

Об этом сообщил в Facebook столичный гражданский деятель Андрей Андреев.

“Продолжаем снабжать вооруженные силы квадрокоптерами! Два Mavic-3 приобрели и передали для артразведки 3-го батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Друг Владимир Назаренко, всегда рад помочь, пусть помогают бить врага и скорейшей победы нам всем”, - написал Андреев.

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику. Этот волонтер и его единомышленники постоянно помогают ВСУ.