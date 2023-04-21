Киевские волонтеры передали квадрокоптер для артразведки 3-го батальона «Свобода» 4 бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж»

Об этом сообщил в Facebook столичный гражданский деятель Андрей Андреев.

“Продолжаем снабжать вооруженные силы квадрокоптерами! Два Mavic-3 приобрели и передали для артразведки 3-го батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Друг Владимир Назаренко, всегда рад помочь, пусть помогают бить врага и скорейшей победы нам всем”, - написал Андреев.

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику. Этот волонтер и его единомышленники постоянно помогают ВСУ.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Плотным огнем накрыли 10 населенных пунктов: под ударом оказались детский сад и жилые дома, фото

Наводнение в Украине усилится, названы самые опасные даты: "максимальный уровень будет..."

"За что нас так мучают?": Авдеевка под угрозой окружения, количество штурмов увеличилось

Таинственные вспышки над Киевом, неожиданные подробности: "Это не спутник NASA"
Показать еще