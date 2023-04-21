Бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова назначили виновным в угоду толпе и общественному мнению, не предоставив доказательств его вины. При этом ему отказывают в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом в Facebook написал волонтер и известный телеведущий Алексей Мочанов.

Он вместе с 11 военнослужащими на очередном заседании апелляционного суда выступал поручителем за Шаповалова, но суд оставил бывшего заместителя министра в СИЗО.

«Смысл поручительства не в том, чтобы доказывать, что «рафик не виновен», это сделают адвокаты. Хотя, по идее, это и не адвокаты должны делать, а в рамках презумпции невиновности, про которую у нас так модно и принято волать, обвинение должно доказывать виновность», - пишет блогер.

Между тем, продолжает Мочанов, Шаповалова «закрывают за решетку в клетку, выбивая из него дух, морально подавляя и принуждая признать вину, оболгать себя и подтвердить высокую квалификацию обвинения».

Хотя квалификация стороны обвинения, считает волонтер, как раз и вызывает сомнения.

«Забавно слушать этих деятелей со стороны обвинения, рассказывающих, как и что нужно было делать год назад в активную фазу активной фазы. Им, наверное, из закарпатского котла, куда их собрали как чертей на пересменку, было виднее», - возмущается блогер.

Шаповалов же, в отличие от обвинителей, как пишет Мочанов, «с первого дня на должности пахал, а не химичил. И был в Киеве. Не в Шешорах».

«Если Шаповалов (Шайтанов, Марченко etc) виновны - устанавливайте истину, доказывайте вину и сажайте хоть на три пожизненных или отправляйте разминировать ногами инженерные сооружения врага. Но так, как это происходит сейчас – аморально», - написал Мочанов.

Ранее о деле против Вячеслава Шаповалова рассказал его адвокат Сергей Митюрин. По его словам, экс-замминистра обвиняют в том, что Минобороны в первые дни полномасштабной войны заключило контракты с поставщиками из стран НАТО на условиях полной предоплаты. Так как часть продукции была поставлена некачественной, Шаповалова обвиняют и в том, что в договора не был включен пункт о соблюдении украинских стандартов.

При этом у поставщиков уже были собственные сертификаты натовского образца, а некачественную продукцию они возмещают новым товаром или деньгами. Получить остро необходимую для ВСУ амуницию в первые дни войны без предоплаты было невозможно – в выживание Украины никто не верил.