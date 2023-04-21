ЛуАЗ-969 в обвесе Volkswagen Golf получил такие доработки, что теперь его смело можно сравнивать со старым Volkswagen Touareg первого поколения, который выпускали в 2002-2010 годах.

Пишет Хайзер.

Фото необычного авто опубликовал на своей страничке в Facebook Евгений Середницкий.

Благодаря владельцу с огромной фантазией и желанием ЛуАЗ-969 приобрел зеленый цвет кузова, усиленные бамперы, новую радиаторную решетку, два дополнительных фонаря на крыше, металлические пороги, квадратные колесные арки и дорогие колесные диски.

Дорожный просвет остался прежним, то есть достаточно большим.

Там, где раньше был тент, теперь сплошной кузов. Задняя часть стала более закругленной, а прикрепленное запасное колесо сделало машину похожей на премиальные внедорожники зарубежных брендов.

Остается, правда, в секрете салон и силовая установка необычного авто. Вполне возможно, что родной двигатель могли заменить.

Отметим, что переделанный ЛуАЗ-969 пользователи Сети оценили положительно: