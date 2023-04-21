ЛуАЗ-969 в обвесе Volkswagen Golf получил такие доработки, что теперь его смело можно сравнивать со старым Volkswagen Touareg первого поколения, который выпускали в 2002-2010 годах.
Пишет Хайзер.
Фото необычного авто опубликовал на своей страничке в Facebook Евгений Середницкий.
Благодаря владельцу с огромной фантазией и желанием ЛуАЗ-969 приобрел зеленый цвет кузова, усиленные бамперы, новую радиаторную решетку, два дополнительных фонаря на крыше, металлические пороги, квадратные колесные арки и дорогие колесные диски.
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Дорожный просвет остался прежним, то есть достаточно большим.
Там, где раньше был тент, теперь сплошной кузов. Задняя часть стала более закругленной, а прикрепленное запасное колесо сделало машину похожей на премиальные внедорожники зарубежных брендов.
Остается, правда, в секрете салон и силовая установка необычного авто. Вполне возможно, что родной двигатель могли заменить.
Отметим, что переделанный ЛуАЗ-969 пользователи Сети оценили положительно:
- "Луазгольф";
- "Надо на конвейер";
- "Как раз для наших дорог";
- "Гольфолунтик";
- "Луазваген";
- "Так бы выглядел Гольф, если бы его выпускал Луцкий завод";
- "Луноход";
- "Гольфынь";
- "Гольфибия", - восхищенно комментируют автолюбители.