ЛуАЗ-969 в обвесе Volkswagen Golf получил такие доработки, что теперь его смело можно сравнивать со старым Volkswagen Touareg первого поколения, который выпускали в 2002-2010 годах.

Пишет Хайзер.

Фото необычного авто опубликовал на своей страничке в Facebook Евгений Середницкий.

Благодаря владельцу с огромной фантазией и желанием ЛуАЗ-969 приобрел зеленый цвет кузова, усиленные бамперы, новую радиаторную решетку, два дополнительных фонаря на крыше, металлические пороги, квадратные колесные арки и дорогие колесные диски.

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Дорожный просвет остался прежним, то есть достаточно большим.

Там, где раньше был тент, теперь сплошной кузов. Задняя часть стала более закругленной, а прикрепленное запасное колесо сделало машину похожей на премиальные внедорожники зарубежных брендов.

Остается, правда, в секрете салон и силовая установка необычного авто. Вполне возможно, что родной двигатель могли заменить.

Отметим, что переделанный ЛуАЗ-969 пользователи Сети оценили положительно:

  • "Луазгольф";
  • "Надо на конвейер";
  • "Как раз для наших дорог";
  • "Гольфолунтик";
  • "Луазваген";
  • "Так бы выглядел Гольф, если бы его выпускал Луцкий завод";
  • "Луноход";
  • "Гольфынь";
  • "Гольфибия", - восхищенно комментируют автолюбители.