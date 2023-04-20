Политолог Андрей Золотарев прокомментировал ситуацию с запретом на импорт украинской сельскохозяйственной продукцией в некоторые страны ЕС.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Заявления заявлениями, дружба дружбой, а табачок порознь. Вот это есть тот самый экономический национализм. Когда экономические интересы собственной страны, в данном случае тех же польских, венгерских фермеров превыше всего. К сожалению, достаточно такая жесткая, с перебором реакция наглядно нам показывает то, что никаких молочных рек с кисельными берегами в Евросоюзе Украину не ждут», - объясняет Андрей Золотарев.

Более того, рассказывает гость программы, и до войны один из аграриев ему жаловался на то, что квоты на аграрную продукцию в Европейский союз выбираются буквально за неделю, первую неделю нового года. То есть, констатирует он, фактически это означает то, что рынок стран Евросоюза для нашей аграрной продукции закрыт.

«Невзирая на наше тяжелое финансовое положение, экономическое положение, на проблемы с экспортом, каких-то стратегических уступок нет. Понимают, пока идет война пользуйтесь, но никто этих уступок нам делать не будет. Увы, но это жестокая реальность экономических взаимоотношений в рамках стран, входящих в Европейский Союз», - заключает Андрей Золотарев.

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