Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Китай не будет продавать россии вооружение, которое поможет ей в войне.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Китай не должен активно вовлекаться в поставки оружия, потому что это только эскалирует ситуацию, и Китай тогда сам получит санкции. То есть Китаю еще важно лавировать: где-то немного помогать, но самому под санкции при этом не попадать», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, Китай понимает, что санкции могут быть для него болезненными и могут сильно ударить по экономике. Как отметил Борис Тизенгаузен, именно поэтому Китай немного пытается продавать что-то россии, в частности микросхемы какие-то, бронежилеты, но это все равно не такая серьезная помощь, которая может серьезно повлиять на ход войны.
«Это все равно не какая-то мощнейшая помощь тяжелым вооружением, ракетами. То есть Китай немного, одним пальцем помогает россии», - заявил Борис Тизенгаузен.
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Как писала ранее Politeka, у путина есть надежда: политолог рассказал, до какого момента рф будет затягивать войну.
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