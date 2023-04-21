Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Китай не будет продавать россии вооружение, которое поможет ей в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Китай не должен активно вовлекаться в поставки оружия, потому что это только эскалирует ситуацию, и Китай тогда сам получит санкции. То есть Китаю еще важно лавировать: где-то немного помогать, но самому под санкции при этом не попадать», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Китай понимает, что санкции могут быть для него болезненными и могут сильно ударить по экономике. Как отметил Борис Тизенгаузен, именно поэтому Китай немного пытается продавать что-то россии, в частности микросхемы какие-то, бронежилеты, но это все равно не такая серьезная помощь, которая может серьезно повлиять на ход войны.

«Это все равно не какая-то мощнейшая помощь тяжелым вооружением, ракетами. То есть Китай немного, одним пальцем помогает россии», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, у путина есть надежда: политолог рассказал, до какого момента рф будет затягивать войну.

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