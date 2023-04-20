Политолог-международник Максим Яли объяснил, что стратегическое ядерное оружия россия не будет использовать, потому что это удар и по рф, а в тактическом против Украины нет смысла.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я считаю, что на данный момент палец путина находится дальше от ядерной кнопки, потому что вдруг «неожиданно» Китай даже вспомнил о том, что он присоединился к Будапештскому меморандуму и заявил о недопустимости использования ядерного оружия, что, в принципе, Си Цзиньпин повторил и во время своего визита в москву. Поэтому без одобрения Китая такой шаг не возможен», - объясняет Максим Яли.

Как он отмечает, это ядерный шантаж был блефом даже прошлой осенью. Также эксперт добавляет, что вопрос использования стратегического не рассматривается, потому что это удар почти по воронежу, учитывая последствия от ядерного взрыва, это коснется непосредственно россии. А если же говорить о тактическом ядерном оружии, констатирует политолог, то это не стоит того абсолютно.

«Я смотрел точки зрения удара по Киеву. Учитывая плотность застройки, это, в принципе, будет что-то вроде «Кинжала» по своим последствиям. Учитывая небольшой заряд, а в тактическом оружии небольшой заряд, серьезных последствий не будет. И это однозначно не изменит позицию на поле боя. Это приведет лишь к санкциям, и тогда путин окончательно станет изгоем даже для господина Си», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли прокомментировал видео зверств военных рф.

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