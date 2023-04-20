Народный депутат Александр Качура сообщил, что все незаконные операции с недвижимостью на полуострове будут после деоккупации аннулированы.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, российским оккупантам начали выдавать участки земли в Крыму. Как отметил Александр Качура, земли раздают тем, кто принимал активное участие в войне против Украины.

«Хочу напомнить, что после деоккупации Крыма абсолютно все незаконные операции с недвижимостью будут обязательно аннулированы, а имущество будет конфисковано», - заявил Александр Качура.

Как почеркнул народный депутат, после деоккупации полуострова Вооруженными силами Украины российские оккупанты лишатся всех земель и всего имущества, которое им щедро раздавала российская власть.

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«Единственный участок земли, на который может рассчитывать оккупант, — это участок 2 на 2 на кладбище в российской глубинке, откуда он и приехал в Украину», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что ждет россиян в ближайшее время: «Путин не планирует останавливаться».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура объяснил, почему в россии снова начались мобилизационные процессы.