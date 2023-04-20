Идеолог Олесь Доний объяснил, что пригожин в своей статье на самом деле подсознательно признает провал войск рф в боях за Бахмут и готовится к отступлению.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Основная цель статьи – это бой, а второе – борьба против какого-то глубинного государства. Это один из самых больших страхов и лично пригожина, и, очевидно, части государственных элит. Чего они реально боятся, не признаваясь в этом? Но ведь мы умеем читать не только буквы, но и между них. Что же написано вне строк в статье пригожина?», - отмечает Олесь Доний.

Как он рассказывает, первый подзаголовок статьи – «В чем секрет бахмутской мясорубки», а это уже говорит нам о том, что в россии признают преимущество украинской информационной политики, пусть даже подсознательно. Идеолог объясняет, что российские телеграмм-каналы всегда употребляют еще советское название Артемовска. А раз пригожин говорит о Бахмуте, констатирует он, то это говорит о подсознательном отступлении.

«Цитирую первое предложение в этой главе: «Стратегическая роль Бахмута не так велика». Что это такое? То есть это признание в собственной слабости. Потому что, если посмотреть российскую пропаганду, телеграмм-каналы, телевидение, то они постоянно наоборот пытаются предоставить Бахмут как наибольшее преимущество российской армии. Но пригожин, очевидно, где-то для себя уже признается», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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