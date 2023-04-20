Для многих людей приметы и суеверия являются важной частью жизни, ведь они считают, что многие вещи и действия человека оказывают сильное влияние на судьбу. Особо таинственным временем суток всегда являлось время после заката солнца, с которым еще наши предки связывали огромное количество суеверий.

Пишет Хайзер.

Так, например, считается, что нельзя стирать вечером и перед сном.

Еще бы, как известно, ночью наш мир соприкасается с миром духов и разной нечисти. По этой причине считали, что оставленное сушиться на ночь белье может привлекать к себе злые силы и собирать в себе негативную энергетику. Именно поэтому перед сном в старину было принято снимать белье и не стирать его непосредственно перед сном.

На ночь стирать категорически запрещалось, однако и раннее утро для этого занятия тоже считалось неуместным. Примета гласит, что тот, кто начинает день с стирки - смоет с себя удачу. Оказывается, что оптимальное время для этой процедуры - перед обедом.

Важное значение имел и день недели, в который планируется стирка. Согласно поверьям:

стирать в понедельник - всю неделю потом сушить;

во вторник - накликать беду;

стирка в четверг - к потере авторитета в обществе;

в пятницу - нейтрально, при необходимости;

в субботу полоскать белье - судьба неряхи.

Таким образом, наиболее удачным днем ​​для стирки наши предки считали среду.

Кстати, после захода солнца также не рекомендуется одалживать из своего дома хлеб и соль. Эти предметы являются частыми атрибутами для наведения на семью порчи.

А вот бритье, стрижка или подстригание ногтей перед сном испокон веку сулили сложности и разлады в личной жизни для человека вне зависимости от его пола.