Для многих людей приметы и суеверия являются важной частью жизни, ведь они считают, что многие вещи и действия человека оказывают сильное влияние на судьбу. Особо таинственным временем суток всегда являлось время после заката солнца, с которым еще наши предки связывали огромное количество суеверий.
Пишет Хайзер.
Так, например, считается, что нельзя стирать вечером и перед сном.
Еще бы, как известно, ночью наш мир соприкасается с миром духов и разной нечисти. По этой причине считали, что оставленное сушиться на ночь белье может привлекать к себе злые силы и собирать в себе негативную энергетику. Именно поэтому перед сном в старину было принято снимать белье и не стирать его непосредственно перед сном.
На ночь стирать категорически запрещалось, однако и раннее утро для этого занятия тоже считалось неуместным. Примета гласит, что тот, кто начинает день с стирки - смоет с себя удачу. Оказывается, что оптимальное время для этой процедуры - перед обедом.
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Важное значение имел и день недели, в который планируется стирка. Согласно поверьям:
- стирать в понедельник - всю неделю потом сушить;
- во вторник - накликать беду;
- стирка в четверг - к потере авторитета в обществе;
- в пятницу - нейтрально, при необходимости;
- в субботу полоскать белье - судьба неряхи.
Таким образом, наиболее удачным днем для стирки наши предки считали среду.
Кстати, после захода солнца также не рекомендуется одалживать из своего дома хлеб и соль. Эти предметы являются частыми атрибутами для наведения на семью порчи.
А вот бритье, стрижка или подстригание ногтей перед сном испокон веку сулили сложности и разлады в личной жизни для человека вне зависимости от его пола.