Политический аналитик Валентин Гладких объяснил, что путин однозначно не мог приехать на оккупированные украинские территории, поскольку он даже на встречах с дипломатами держится на дистанции.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

По мнению гостя программы, никакого визита путина на временно оккупированные украинские территории де-факто не происходило, просто сняли какую-то пропагандистскую картинку, которая в большей степени не будет иметь каких-либо далеко идущих последствий.

«С какой целью снимали эту картинку, понятно – чтобы показать, какой мощный лидер, который не боится посетить военных, делать решительные выводы и одобрять решительные шаги. Это такой себе косплей Зеленского, потому что Зеленский неоднократно посещал города, которые находятся буквально на линии фронта, даже награждал воинов в Бахмуте», - объясняет Валентин Гладких.

К тому же, добавляет он, мы видели, как путин встречается с европейскими дипломатами и лидерами, какая есть дистанция, там и близко не было такого, что он с кем-то ручкался или оказался в какой-то ситуации, где его жизни может быть малейшая угроза. Поэтому, убежден аналитик, этот пропагандистский ролик вообще не имеет значения.

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