Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что именно благодаря стандартам и опыту НАТО ВСУ смогли провернуть операцию по освобождению Харьковской и Херсонской области.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

«Для чего вообще нужны стандарты, а военные как их часть? Какую роль они играют в жизни человека и общества? В общем понимании стандарты – это порядок действий, которые осуществляются неоднократно по одному и тому же алгоритму. Например, правила, порядок, инструкции», - объясняет Олег Стариков.

Как он рассказывает, понятие военных стандартов Украины закреплено в законе «Про оборону Украины», в который были внесены изменения о военной стандартизации 6 июня 2019 года. Там же, добавляет эксперт, дано определение военного стандарта, военной стандартизации, стандартов НАТО и органа военной стандартизации.

«Этим законом законодатель дал возможность в правовом поле принимать в Украине стандарты НАТО в качестве военных стандартов. При этом Минобороны поставлено задание обеспечить разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого закона. Это означает, что Минобороны с 2019 года обязано было принимать военные стандарты, в том числе стандарты НАТО, необходимые для нужд сил обороны», - рассказывает Олег Стариков.

Как отмечает эксперт, стандарты НАТО действительно многое дали нашей армии. В частности, объясняет он, элементы индивидуальной защиты, шлемы и новые модификации бронежилетов появились у благодаря принятию стандартов НАТО, их стали производить в Украине. Этому же, продолжает эксперт, мы обязаны успешной операции по освобождению Харьковской и Херсонской областей, как и работе военных врачей в составе медицинской силы ВСУ.

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