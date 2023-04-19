Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение I квартала 2023 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд гривен.

За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд. гривен.

В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению консти; строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).

Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.